Члены GreenPeace покрасили в Париже Boeing в зеленый: видео

Активисты международной экологической организации GreenPeace провели акцию в парижском аэропорту, перекрасив один из лайнеров в зеленый цвет.

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Об этом сообщает Le Parisien.

Утром 5 марта девять экозащитников перелезли через забор международного аэропорта Шарля де Голля в Париже и пробрались на взлетно-посадочную полосу и частично покрасили Boeing 777 национального авиаперевозчика Air France.

Самолет был припаркован и людей в нем в этот момент не было.

Кроме того, "гринписовцы" поднялись по лестницам на крышу воздушного судна и развернули транспаранты с надписями "Найдется ли пилот, который спасет климат?" и "Решение: меньше самолетов".

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Таким образом они хотели привлечь внимание международной общественности к ущербу, который наносит окружающей среде индустрия авиаперевозок.

Также активисты обвинили правительство Франции в "гринвошинге" – имитации борьбы с проблемами экологического регулирования и изменений климата.

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/ Фото: Reuters

Через несколько минут к ним прибыла охрана аэропорта, однако об арестах пока что не сообщалось.

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Напомним, полтора года назад экоактивисты, правда из другой организации, тоже "оседлали" самолет, но не в Париже, а в Лондоне.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру уже значительно сократили объемы перелетов, что по прогнозу может привести к потерям в 157 млрд долларов в 2020 и 2021 годах.

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