Аквариум с лавандой вместо защитной маски – бельгиец удивляет людей своим изобретением

Трехкилограммовую конструкцию художник носит каждый день, и каждый день протирает. Растения в аквариуме нуждаются в поливе

Самодельный оазис вместо защитной маски использует житель Бельгии. Изобретение, которое напоминает теплицу, он надевает каждый раз, когда выходит на улицу. Внутри выращивает полезные травы, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Реклама

Бельгия до сих пор в красной зоне по количеству больных ковидом, уже полгода действует строгий карантин. Бельгийцы устали от ограничений и, чтобы не носить обычных масок, придумывают оригинальные альтернативы.

Минитеплицу на голове носит художник Алан Версхюрен. На вид – это прозрачный пластиковый короб, который надевает на плечи и полностью закрывает голову. На дне лежит слой земли, а оттуда растут полезные травы.

"Здесь лаванда, тимьян, розмарин. Ухаживать за ними легко – поливаю их пару раз в неделю. Они помогают не только уберечься, но и быстрее выздороветь в случае инфицирования", – рассказывает Алан.

Создал его мужчина еще 15 лет назад, тогда как арт-проект, которым вдохновился в любимом Тунисе. А во время пандемии ковида применил на практике. Изобретатель страдает от астмы и говорит: дышать в самодельной оазисе гораздо легче, чем в медицинской маске.

Вес изобретения – около трех килограммов и носить его можно до четырех часов в день. Дома изобретатель ежедневно чистит короб – протирает стекло и листья растений. И уверяет: в таком средстве чувствует себя вполне безопасно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама