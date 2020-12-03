Алкоголик с денежными проблемами: что известно о виновнике кровавого ДТП в Германии

51-летний мужчина, который устроил страшное ДТП в Трире на севере Германии, был странным человеком с алкогольной зависимостью и финансовыми проблемами.

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Об этом сообщает германское издание FOCUS Online.

Как выяснили журналисты, Бернд В. приехал из Зевена, пригорода Трира. До 2010 года он жил там в доме родителей, пока не умерла его мать. Потом продал дом.

"Он бросил работу, жил сегодняшним днем и пил. Менее чем за год он спустил все деньги, вырученные от продажи дома", – рассказывает его бывший сосед Эрвин К.

Чтобы совсем уж не остаться без крыши над головой, Бернд купил внедорожник Land Rover, в котором и жил. По профессии он был электриком, но не работал, а жил на соцпособия. А чтобы выглядеть совсем уж неимущим – переписал машину на другу, который позволял пользоваться внедорожником.

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Соседка Бернда, живущая в двух шагах от бывшего дома его родителей, описала мужчину как "странного человека". "Я видела, как Бернд рос, он часто приходил к нам в гости и помогал нам в саду". По ее словам, он всегда вел себя по отношению к ней дружелюбно и вежливо. "Но я часто слышала, как он кричал, когда дома спорили. Он был вспыльчивым, иногда агрессивным".

Многие называют его нестабильным человеком. В его Facebook появляются странные сообщения, например: "На моем надгробии должно быть написано: Спаси свои слезы, где ты был, когда я жил?"

А мужчина, знавший Бернда с подросткового возраста, характеризует его как отчужденного человека, которого часто дразнили другие дети и молодые люди в деревне. "Они всегда называли его толстым Берндом. Он был парнем, которого всегда выбирали последним в команде по футболу. Дети были жестоки к нему, к несчастному бедолаге".

"Его с детства избивал отец, и это не прошло мимо него", – говорит бывший знакомый Бернда. По-видимому, было также много алкогольных и финансовых проблем. "Я думаю, это был акт отчаяния", – продолжил друг.

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Напомним, в Трире пьяный злоумышленник задавил пять человек. Погибли три женщины 25, 52 и 73 лет, а также 45-летний отец с двухмесячной дочерью. Мать с полуторагодовалым сыном пострадали и находятся в больнице.

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