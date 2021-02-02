Амстердам закрывает квартал красных фонарей: что предлагают взамен

Власти Амстердама (Нидерланды), которые ранее заявили о намерении запретить продавать марихуану туристам, теперь решили навсегда закрыть одну из визитных карточек города – квартал красных фонарей.

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Об этом сообщает The Guardian.

Район борделей решили убрать из центра города, вместо него ближе к окраинам будет создан "эротический центр", куда предложат переехать секс-работникам. Где именно его построят, еще не решили.

Предложение было подано мэром Амстердама Фемке Халсемой и его поддержала широкая группа политических партий.

Свое предложение мэр аргументировала тем, что женщины, работающие в этом районе, стали туристической достопримечательностью и не только привлекают к себе внимание, но и часто подвергаются оскорблениям.

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"Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой. Мы должны решительно вмешаться", - заявил один из поддержавших законопроект о закрытии квартала красных фонарей политиков.

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В то же время, согласно опросам, сами секс-работники против переноса квартала из центра.

"Перемещение этих рабочих мест – не вариант, потому что тогда клиенты не будут знать, где найти секс-работников. Будет ли Халсема организовывать для них автобусные поездки в Вестелийк Хавенгебид (район на окраине города. – Ред.)?" – заявил один из членов группы противников этого решения Red Light United.

Напомним, в Амстердаме, власти которого уже не первый год думают над ограничением туристического потока, собираются запретить иностранным туристам посещать кофешопы (заведения, публично продающие марихуану и продукты из нее).

Мы также сообщали, что власти Амстердама закрыли некоторые улицы квартала красных фонарей в период пандемии коронавируса из-за слишком большого скопления людей.

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