Польский президент станет первым иностранным лидером, который выступит в Верховной Раде

Анджей Дуда приехал в Украину и выступит в Раде. Коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде.

Об этом сообщает сайт польского президента.

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"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedziel w Radzie Najwyszej w Kijowie wygosi ordzie jako pierwsza gowa obcego pastwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки

Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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Двухсторонние отношения