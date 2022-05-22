Анджей Дуда приехал в Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде.
Об этом сообщает сайт польского президента.
Подробности
"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.
Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedziel w Radzie Najwyszej w Kijowie wygosi ordzie jako pierwsza gowa obcego pastwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022
Москва заплатит сполна. Дуда заявил, что из России выжмут все до копейки
Несмотря на продолжающиеся бои на востоке Украины западный мир уже начинает продвигать инициативы по принуждению России к выплатам компенсации нашей стране. В частности, эту тему поднял президент Польши Анджей Дуда во время визита в Таллинн и переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Двухсторонние отношения
- Недавно американская газета The New York Times писала, что фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.
- Польша оказалась в числе тех европейских стран, которые отказались от российского газа, поскольку Кремль требовал оплаты в рублях. В итоге с 27 апреля поставка российского природного газа была полностью остановлена в эту страну.
- Также в конце апреля Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.