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Анджей Дуда заразился коронавирусом

24 октября, 09:51

Мария Журенко Мария Журенко

Он чувствует себя нормально

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Самочувствие политика – нормальное.

Об этом сообщил его спикер Блажей Спихальський в Twitter.

"Дамы и господа, по рекомендации президент Анджей Дуда был протестирован на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент в порядке", – сообщил он.

Анджей Дуда находится под наблюдением медицинских служб.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с рабочим визитом. Он встретился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Польша коронавирус пандемия Анджей Дуда
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