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Антитела к коронавирусу циркулируют в организме до 10 месяцев – исследование

30 марта, 12:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Различий в титрах антител между пациентами с симптомами и бессимптомными нет

Антитела к коронавирусу у переболевших COVID-19 циркулируют в организме до 9-10 месяцев.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, которое было проведено о одном из муниципалитетов Италии, сообщает Corriere della Sera.

"Мы видели, что антитела остаются циркулировать до 10 месяцев, без существенных различий в титрах антител между пациентами с симптомами и бессимптомными, а также между возрастными группами", - сказал Андреа Крисанти, микробиолог из Университета Падуи.

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По мнению ученых, исследование показало, что существует достаточно длительный "защитный барьер" для тех, кто столкнулся с коронавирусом, даже если не было симптомов.

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Ранее британские ученые пришли к выводу, что у 70% пациентов последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки.

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