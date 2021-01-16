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Больше не Меркель: правящая партия Германии выбрала нового главу

16 января, 12:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Формально процедура избрания завершится после голосования по почте

В Германии избрали Армина Лашета новым лидером Христианско-демократического союза. Его уже этой осенью политическая сила выдвинет в канцлеры страны на выборах.

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Об этом сообщает DW.

На пост претендовали Норберт Рёттген, Фридрих Мерц и Армин Лашет. По регламенту, каждый из трех кандидатов на пост лидера правящей партии должен был выступить с речью, а потом – голосование.

ХДС не смогла выбрать нового лидера в первом туре. Во второй тур голосования вышли уже два кандидата – Фридрих Мерц и Армин Лашет.

Лашет набрал большее количество голосов и возглавил партию.

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Результаты после первого тура

Результаты после первого тура

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Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

В Германии считают, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.

Напомним, что в 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Также политик объявила, что в 2021 году она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

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Германия ХДС Ангела Меркель
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