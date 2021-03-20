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AstraZeneca и тромбоз: ученые выяснили связь и как избежать смертей

20 марта, 16:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также ученые назвали симптомы возможных осложнений

Две команды европейских независимых ученых определили, из-за чего после вакцинации AstraZeneca у людей могут появиться тромбы.

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Об этом пишет Reuters.

Предварительно Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов. Но это не исключает того, что препарат может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови в сосудах, известное как тромбоз.

"Эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит", — сказал замглавы немецкого Общества исследования тромбоза и гемостаза доктор Роберт Кламрот, пишет WSJ.

Также ученые заявили, что теперь знают, как выявить потенциальную опасность до того, как наступит фатальный случай. Благодаря этому врачи смогут провести лечение, и человеку ничего не будет угрожать.

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Так, осложнения могут быть у пациентов с головной болью, головокружением или нарушением зрения на четвертый день после вакцинации. Диагностировать тромбоз можно при помощи анализа крови, а лечить нужно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.

Ученые утверждают, что теперь людям точно не стоит бояться вакцины.

Напомним, ранее в Дании сообщили о двух случаях образования тромбов и кровоизлияний в мозг у людей, которые вакцинировались от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Также мы писали, что все больше стран Европы возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это случилось после того, как европейский регулятор заявил о безопасности британской разработки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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