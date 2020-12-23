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AstraZeneca подала свою вакцину от COVID-19 на регистрацию в Британии

23 декабря, 18:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Препарат уже производится, осталось дело за малым

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca (т.е., разработанная учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca), представила полный пакет данных в MHRA для утверждения", – заявил чиновник.

По его словам, это следующий шаг на пути к получению разрешению на применение уже производимой вакцины.

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Напомним, и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин считает, что, скорее всего, Украина получит вакцину от коронавируса именно AstraZeneca.

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А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что кроме гарантированных 8 млн доз вакцины от коронавируса, в рамках инициативы COVAX Украина может получить еще 8 млн. Таким образом, общее количество доз препарата может достигнуть 16 млн.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания регистрация вакцина коронавирус AstraZeneca

Источник: Сегодня

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