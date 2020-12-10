Авария на АЭС в Финляндии: радиация повышена, остановлен реактор

На атомной электростанции на северо-западе Финляндии произошел сбой, в результате которого был отключен один ядерный реактор.

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Об этом сообщает управляющая компания Teollisuuden Voima Oyj.

Авария случилась на АЭС "Олкилуото" около 12:22 (время совпадает с киевским). Что именно произошло, неизвестно, однако указывается, что внештатная ситуация произошла рядом с главным паропроводом, что спровоцировало аварийную остановку второго реактора.

Идет расследование обстоятельств случившегося.

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Как утверждают в МАГАТЕ, в результате аварии вокруг атомной станции повысился уровень радиации, однако выброса в окружающую среду не произошло.

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, что в прошлом году в Беларуси спустя несколько дней после запуска первая атомная электростанция прекратила свою работу.

А ранее в этом году во Франции закрыли самую старую станцию страны – АЭС "Фессенхайм", которую запустили еще в 1977 году, то есть в один год с ЧАЭС.