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Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

24 мая, 23:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Евросоюз принял жесткое решение в ответ на "воздушное пиратство" и репрессии в отношении Романа Протасевича

/ Фото: Flickr

Главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии, опубликованном Европейской службой внешнеполитической деятельности.

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Совет ЕС решительно осудил инцидент с принудительным приземлением самолета Ryanair в Минске 23 мая и принял ряд решений в отношении Беларуси. В частности:

  • требует немедленного освобождения оппозиционного активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги;
  • призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот "беспрецедентный и неприемлемый инцидент";
  • предлагает как можно скорее разработать списки физических и юридических лиц, причастных к произошедшему, для введения новых санкций в отношении Беларуси и принять их;
  • призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов через Беларусь;
  • призывает предпринять все необходимое для запрета пролета самолетов белорусских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, которые выполняют такие авиакомпании;
  • выражает солидарность с Латвией на фоне высылки посла и дипломатов этой страны из Беларуси.
Видео: Сегодня

Напомним, что Великобритания первой отреагировала на события в Беларуси и ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц, причастных к задержанию Протасевича.

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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