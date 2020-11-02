Авиарейсы, рестораны и комендантский час: Греция усилила карантин

На фоне ускорившегося распространения в Греции коронавирусной инфекции власти страны решили ввести дополнительные эпидемиологические меры.
Об этом, как сообщает Reuters, 2 ноября заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
Читайте также: В Европе ужесточают карантин: где и какие ограничения вводят
В частности было решено на ближайшие две недели временно приостановить все авиарейсы в и из миллионных Салоник – второго по величине города страны после Афин.
Новый запрет вступает в силу с 3 ноября и дополнит остальные ограничения, которые включают ночной комендантский час на передвижение и закрытие ресторанов и баров в самых густонаселенных районах страны. Эти меры будут действовать в течение месяца.
Стоит отметить, что в Греции зафиксировали меньше случаев COVID-19, чем в большинстве стран Европы, но с начала октября наблюдается скачок заболеваемости.
Так, 1 ноября в Греции зарегистрировали 1 678 новых случаев заражения. Таким образом, совокупное число инфицированных за все время эпидемии почти достигло 41 тыс. человек, 635 из которых скончались.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк