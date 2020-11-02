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Авиарейсы, рестораны и комендантский час: Греция усилила карантин

2 ноября, 16:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В стране сравнительно немного заразившихся, но количество новых случаев стремительно растет

На фоне ускорившегося распространения в Греции коронавирусной инфекции власти страны решили ввести дополнительные эпидемиологические меры.

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Об этом, как сообщает Reuters, 2 ноября заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

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В частности было решено на ближайшие две недели временно приостановить все авиарейсы в и из миллионных Салоник – второго по величине города страны после Афин.

Новый запрет вступает в силу с 3 ноября и дополнит остальные ограничения, которые включают ночной комендантский час на передвижение и закрытие ресторанов и баров в самых густонаселенных районах страны. Эти меры будут действовать в течение месяца.

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Стоит отметить, что в Греции зафиксировали меньше случаев COVID-19, чем в большинстве стран Европы, но с начала октября наблюдается скачок заболеваемости.

Так, 1 ноября в Греции зарегистрировали 1 678 новых случаев заражения. Таким образом, совокупное число инфицированных за все время эпидемии почти достигло 41 тыс. человек, 635 из которых скончались.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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