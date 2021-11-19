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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Австрия объявила локдаун и принудительную вакцинацию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 18:56
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Уговоры не подействовали, власти обязали вакцинироваться всех граждан
Вакцинация в Австрии обязательна для всех / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Вакцинация в Австрии обязательна для всех / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Австрия стала первой страной в Европейском Союзе, в которой вакцинация от коронавируса стала обязательной для всех граждан. Также в стране вводится полный национальный локдаун.

Об этом сообщает The Guardian.

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Жесткое решение

Как заявил канцлер Александр Шалленберг, Австрия введет всеобщий карантин и обязательную вакцинацию от COVID-19. Обязательной прививка станет с 1 февраля 2022 года.

"Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию", – объяснил такое решение Шалленберг.

Национальный локдаун

А с 22 ноября в Австрии вводится общенациональный локдаун. Всем гражданам в не зависимости от вакцинации разрешено покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости или для занятия спортом. С начала этой недели в стране действует локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию.

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18 ноября был зафиксирован очередной антирекорд – в стране с населением почти 9 млн человек выявили более 15 000 новых случаев COVID.

Пандемия продолжается

  • Согласно данным научного онлайн-издание OurWorldInData, средний показатель заболеваемости в ЕС увеличился в четыре раза за последние недели: с чуть более 110 новых случаев на миллион человек в день 1 октября до 446 – 18 ноября.
  • В Украине за 18 ноября было зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.
  • В Украине зафиксировали новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "сородичей".
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на сегодняшний день столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немного более 66%. При этом кровати с кислородом – 71%. Таким образом ситуация намного улучшилась и можно открывать школы.

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