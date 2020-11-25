Австрия планирует начать массовую вакцинацию уже в январе

В Австрии собираются провести в первой половине 2021 года три последовательных этапа вакцинирования населения страны, причем первый запланирован уже на январь.

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Об этом сообщили в австрийском Министерстве здравоохранения, передает Der Standart.

В Австрии рассчитывают, что массовая вакцинация положит конец пандемии в стране, а до этого продолжат соблюдать карантинные меры.

На первом этапе, в январе, будут вакцинированы обитатели и персонал домов престарелых, им введут одну из четырех одобренных в Евросоюзе вакцину Biontech/Pfizer. Затем в том же месяце вакцинируют и пациентов и персонал всех больниц страны.

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В феврале-марте 2021-го планируют начать второй этап вакцинации, который охватит людей в возрасте от 65 лет и старше, а также тех, кто наиболее подвержен риску из-за своей работы (полицейские, сотрудники продуктовых магазинов, транспортных компаний, учителя и воспитатели детских садов и др.). На тот момент в Австрии планируют иметь в запасе уже два-три вида одобренных вакцин.

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На третьем этапе, который начнется в апреле, вакцинируют остальных граждан, не вошедших в первые две фазы.

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