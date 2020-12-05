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Баррикады, петарды, горящие авто: как Франция протестует против нового закона о полиции

5 декабря, 19:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На протесты вышли тысячи демонстрантов

Во Франции на акцию протеста вышли противники нового закона о полиции "О глобальной безопасности", который расширяет возможности правоохранительных органов.

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По словам протестующих, планы президента Эммануэля Макрона ущемляют права граждан, пишет Le Figaro.

Демонстранты вышли на улицы десятков городов, где строят баррикады, поджигают авто, мебель, бьют витрины магазинов и бросают в полицию петарды.

Видео: GaucheMafia/Twitter

Некоторые протестующие используют файеры и дымовые шашки. Полиция начала задержания демонстрантов, уже известно о более 20 задержанных. Часть демонстрантов разгоняют с помощью водометов и слезоточивого газа.

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Французы начали выходить на протесты после того, как власть предложила запретить фото- и видеосъемку полицейских, которая может использоваться против них.

Однако протестующие уверены, что запрет снимать действия полиции ограничит права граждан, которые потом не смогут доказать вину полицейского в случае, если он превышает свои полномочия.

К слову, правительство ранее пообещало полностью изменить статью, которая касается защиты полицейских от преследований.

Напомним, ранее в Париже тысячи человек вышли на протест против полицейской жестокости. Мирное шествие переросло в столкновения с полицией.

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Франция Париж протестующие
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