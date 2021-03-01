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Беларусь сейчас стоит Путину дороже, чем Донбасс – МИД Литвы

1 марта, 05:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Габриэлюс Ландсбергис не сомневается в эффективности санкций против Кремля

Санкционное давление на Беларусь несет для президента России Владимира Путина значительно большие затраты на Минск, чем на финансирование боевиков на востоке Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

"Санкции действуют, экономика в плохой форме, она фактически разрушена. И нести это бремя теперь президенту России Путину, ведь именно он выдает Минску кредиты, когда тот нуждается", – отметил министр.

Он не сомневается, что эта проблема для президента РФ становится все больше.

"Одно дело для Путина – финансировать оккупированные территории на востоке Украины. И совсем другое – десятимиллионную страну, которая не может сама себя поддерживать из-за санкций и распадающегося режима", – сказал Ландсбергис.

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Глав МИД Литвы подчеркнул, что давление на Беларусь работает и его надо наращивать.

"Надо помочь народу в этой битве настолько, насколько это в наших силах. Кто-то приютил оппозицию, которая была вынуждена уехать... Офис генпрокурора Литвы открыл дело против белорусской полиции... Я считаю, что другие страны должны сделать то же – предложить помощь своих систем правосудия для тех белорусов, которые вынуждены уехать", - заявил Ландсбергис.

Напомним, ранее Европейский Союз продлил на год санкции против представителей бизнеса и самопровозглашенной власти Беларуси.

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Россия Литва МИД Донбасс Беларусь санкции Владимир Путин
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