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Бельгиец "аннексировал" часть территории Франции: как это произошло

5 мая, 13:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Житель приграничного городка подвинул указательный столб, который простоял более 200 лет

Бельгийский фермер случайно изменил границу между его страной и Францией, передвинув пограничный камень, и сделал Бельгию больше на два с половиной метра.

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Указательный столбик, установленный более 200 лет назад, мешал проезду его трактора. Теперь мужчина должен вернуть границу на место, чтобы избежать уголовной ответственности.

Мэр бельгийского городка Эркелина, где случился конфуз, отреагировал на ситуацию с юмором. А его французский коллега заверил – дипломатической войны не будет.

"Он увеличил Бельгию и уменьшил Францию. И это плохая идея. Я счастлив, что мой город стал больше, но мэр Бузини-сюр-Рок (французский городок) почему-то не согласен", – сказал мэр бельгийского приграничного городка Давид Лаво.

Видео: Сегодня

Как мы уже писали, недавно еще один бельгиец удивил людей своим изобретением – надевает на себя самодельный оазис вместо защитной маски.

Также в Бельгии отличись еще одним оригинальным способом соблюдать карантин, на этот раз с помощью нарисованных кругов.

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