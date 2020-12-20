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Бельгия запретила прием рейсов из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

20 декабря, 14:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

На юге Англии зафиксировали опасную мутацию коронавируса

Власти Бельгии приняли решение временно приостановить авиарейсы и железнодорожные перевозки с Великобританией. Там зафиксировали вспышку нового штамма коронавируса.

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Об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сказал в эфире телеканала VRT.

Экстренные меры приняли, чтобы снизить риск распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в южной Англии.

"Есть очень много вопросов об этой новой мутации и о том, не появилась ли она уже на материке", – сказал Де Кро.

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Отметим, что первой страной, которая временно приостановила рейсы, стали Нидерланды.

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Также мы писали о том, что британские ученые пытаются понять, связано ли быстрое распространение новой вариации коронавируса, обнаруженной на днях на юго-востоке Англии, с его ключевой мутацией.

Отметим, что в Англии с 20 декабря впервые за все время пандемии вводят четвертый уровень ограничений. Все из-за нового генетического варианта коронавируса, который выявили накануне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бельгия Великобритания коронавирус
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