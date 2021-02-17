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Бельгийцев призывают не покупать поддельные вакцины из России

17 февраля, 02:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Бельгии распространяются несколько поддельных вакцин от COVID-19

Национальный кризисный центр Бельгии предупреждает граждан о нескольких поддельных вакцинах против COVID-19, большинство из которых российские, распространяемых на разных платформах.

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Об этом заявили представители бельгийского здравоохранения на пресс-конференции 16 февраля, передает The Brussels Times.

"Мы хотели бы предупредить вас о предлагаемых поддельных вакцинах, по всей видимости, в основном российских. Они не были должным образом протестированы на безопасность и эффективность. Мы призываем всех не покупать эти вакцины ни на улице, ни в магазине, ни в интернете", - сказала представитель федеральной целевой группы по вакцинации Сабина Стордер.

Она отметила, что люди могут получить безопасную и эффективную вакцину, причем бесплатно, только в учреждении интернатного типа, больнице или центре вакцинации.

По словам Стордер, информационная кампания Бельгии о вакцинации будет продолжаться через веб-сайты и социальные сети до тех пор, пока все не будут вакцинированы.

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А "вернуться к нормальной жизни" в Бельгии рассчитывают только тогда, когда будет вакцинировано 70% населения – порог коллективного иммунитета.

Напомним, россиянин, которого вакцинировали созданной Россией вакциной от коронавируса "Спутник V", скончался вскоре после прививки.

Мы также сообщали, что с 27 января до 1 марта жителям Бельгии запрещено выезжать на отдых за границу, чтобы предотвратить попадание в страну новых мутаций COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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