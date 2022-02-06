Белорусские военные открыли огонь на границе с Польшей: детали

Пограничники заявляют, что провокации происходят регулярно

В пограничной службе Польши заявили, что с белорусской стороны регулярно стреляют / Фото: Коллаж: Сегодня

Польские пограничники зафиксировали выстрелы неподалеку границы с белорусской стороны. Об этом сообщила агентству PAP пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

"В Крынках были видны и слышны выстрелы их сигнальных пистолетов", — сообщила она.

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Михальская отметила, что подобные провокации случаются постоянно.

Так, на прошлой неделе на участке погранзаставы в Беловеже белорусские военные выстрелили из сигнального оружия. Ракета попала на польскую сторону в место, где находится СТО.

"То, что происходит на границе, — ненормальная ситуация. Таких событий не было, к примеру, год назад. На других участках нашей границы таких случаев нет", — подчеркнула представитель польской погранслужбы.

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Что происходит на границе Польши и Беларуси

Летом прошлого года из Беларуси в Литву и Польшу хлынул поток нелегальных мигрантов, которые ехали с Ближнего Востока и из Африки. Это привело к столкновениям с пограничниками.

Власти этих стран заявляли, что власти Беларуси специально организуют доставку нелегалов к границам ЕС. В Евросоюзе заявили, что Александр Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации в ответ на санкции Запада в отношении Минска.

По этой причине Польша закрыла границу с Беларусью колючей проволокой и увеличила количество пограничников.

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Осенью 2021 года Польша решила построить стену стоимостью $394 млн на своей восточной границе, чтобы остановить поток мигрантов. Похожий проект Украина начала реализовывать в 2014–2016 годах по инициативе тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

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