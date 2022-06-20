Бербок разъяснила ЕС, что нужно сделать для будущего Украины

Министр призвала Европу не искать отговорки

Анналена Бербок отметила, что нужно сделать для повышения возможности ЕС действовать. / Фото: Европейская правда , Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз должен не "искать отговорки", а предоставить Украине статус страны-кандидата на этой неделе.

Об этом пишет Укринформ.

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Решение ЕС

"Мы находимся в историческом моменте... когда нужно решить: будем ли мы находить отговорки и переносить принятие решений, признаем ли, что наступил момент, когда нужно определить курс ЕС на будущее. Это означает дать Украине, Молдове, а также странам Западных Балкан четкий сигнал, что они относятся к Европе, что мы поддерживаем их на этом непростом пути. И вместе с тем нужно работать над тем, чтобы самим быть более дееспособными", – сказала она.

По словам Бербок, "абсолютно цинично" заставлять Украину и Молдову "ждать за дверью" ЕС, пока они не выполнят все свои домашние задания.

"Это, разумеется, чрезвычайно тяжелый процесс, впереди невероятно большие вызовы и задачи, но Украина должна стать кандидатом в нашу европейскую семью", – заявила министр, добавив, что это касается и Молдовы.

При этом, по ее словам, для повышения возможности ЕС действовать необходимо реорганизовать блок и сделать его более эффективным:

"Речь идет не только о том, чтобы поставить дополнительные стулья в европейском круге, но и о том, чтобы совместно усилить ЕС... Это значит в перспективе перейти к механизму принятия решений большинством голосов".

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