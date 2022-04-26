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Берлин одумался: передает "Гепарды" и обучит украинских солдат

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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26 апреля, 18:37
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Такой результат срочной конференции на базе ВВС Рамштайн

Под давлением западных партнеров и в первую очередь США Берлин согласился передать вооруженным силам Украины что-то более существенней, чем каски. Нынче речь идет о передаче Украине зенитные самоходные установки Gepard, что стало результатом созванного США на базе ВВС Рамштайн (Германия) саммита 40 стран.

Об этом написала немецкая газета Spiegel.

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Что известно

Издание пишет, что глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила он намерении Берлина увеличить поставки оружия в Украину. По информации SPIEGEL, на конференции по Украине, спешно созванной США на базе ВВС Рамштайн (Германия), министр объявит о поставке в нашу страну зенитных танков Gepard. Кроме того, украинские солдаты пройдут обучение на системе Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды намерены поставить украинской армии.

Уже вечером, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Германия согласилась отправить Украине 50 зенитных бронированных машин. По словам Остина, это заявление было сделано на следующий день после того, как британское правительство объявило, что предоставит Украине дополнительные средства ПВО.

"Это важно. Мы видим больше с каждым днем. И я аплодирую всем странам, которые поднялись и поднимаются, чтобы удовлетворить этот спрос. Сегодняшние брифинги ясно показали, почему ближайшие недели будут такими важными для Украины", — передает слова Остина американский телеканал CNN.

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