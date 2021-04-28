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Без дистанции, но в масках: экспериментальный рок-концерт в Барселоне оказался удачным

28 апреля, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В течение месяца коронавирус выявили только у шести человек из 4,5 тысячи там присутствующих

В Барселоне провели экспериментальный массовый рок-концерт, посетителям которого разрешили пренебрегать требованием о социальной дистанции – серьезной вспышки коронавируса не произошло.

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Об этом сообщает The Associated Press.

В течение месяца коронавирус выявили только у шести человек из 4,5 тысячи там присутствующих. Кроме того, состояние инфицированных было стабильным и они не нуждались в госпитализации.

Как заявили четверо заболевших, они заразились коронавирусом не во время концерта.

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"В конце тоннеля есть свет", – заявил организатор концерта Хорди Эрреруела после обнародованных результатов исследования.

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Напомним, концерт группы Love of Lesbians в Барселоне состоялся на спортивной арене Палау-Сан-Жорди, вмещающей до 24 тысяч зрителей.

Стоимость билетов составляла от 23 до 28 евро и включала в себя цену теста на коронавирус и защитную маску для лица, ношение которой было обязательным условием. Снять маску можно было лишь на короткое время, чтобы попить или покушать в специально отведенных для этого местах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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