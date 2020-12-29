Без газировки и снеков на кассах: в Британии усилят запрет на вредную еду

В Британии в рамках борьбы с ожирением хотят запретить продажу вредных продуктов.

Реклама

Об этом сообщает The Guardian.

В стране хотят запретить продажу газировки и снеков на кассах. Кроме того, стеллажи с вредной едой будет запрещено ставить на входе в магазин или в конце проходов.

Для борьбы с ожирением в Британии будут запрещать размещать в интернете гиперссылки на продажу нездоровой пищи на домашней странице и на страницах оформления заказа или оплаты. Ресторанам также запретят предлагать бесплатные сладкие напитки.

В тренде В Баренцевом море затонуло российское судно: на борту было 19 рыбаков

Запрет должен вступить в силу с 2022 года.

Реклама

Также мы писали о том, что в Великобритании, где ранее ввели дополнительные карантинные меры из-за ранее неизвестной мутации коронавируса, обнаружили новый штамм инфекции.

Ранее сообщалось, что британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама