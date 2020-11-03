Без ресторанов и путешествий: Европа снова усиливает карантин

Для предотвращения распространения коронавируса ряд европейских стран вводят новые ограничения.

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Об этом сообщает Euronews.

В двух городах Греции, Салониках и Сере власти приняли решение ввести общий карантинный режим. С 3 ноября жители этих двух городов смогут покидать дом только для работы или для получения медицинской помощи. Такие ограничения будут действовать с 21:00 до 5:00.

Также карантин усиливают и в Италии. В стране будут закрыты музеи, а в выходные дни и торговые центры. Поездки людей из одного региона в другой будут ограничены.

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В то же время в Германии смягчили карантинные меры. Власти разрешили открыть школы, магазины и офисные здания, однако, рестораны по-прежнему не работают в стране.

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С 3 и по 30 ноября будет действовать жесткий карантин в Австрии. Проведение любых спортивных или культурных мероприятий будет запрещено, а рестораны и кафе смогут продавать еду только "на вынос".

К слову,количество случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 44 миллиона, а лидерами по распространению инфекции являются США, Индия и Бразилия.

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