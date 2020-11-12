Без ресторанов, но с отдыхом на Канарах: как живет Европа во время жесткого карантина

Ситуация с коронавирусом в некоторых странах Европы продолжает вынуждать власти усиливать карантинные ограничения.

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Об этом сообщает Euronews.

Так, в Италии власти приняли решение расширить так называемые "красные зоны изоляции" за пределы четырех регионов, которые закрыли на прошлой неделе.

Во Франции все еще действует режим изоляции. Как минимум до декабря не будут работать бары и рестораны, а поездки между регионами ограничены. Однако работу не остановили на заводах и стройках. Дети могут ходить в школы и ясли, но дети старше шести лет должны носить маски в классах.

В то же время президент Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу второй волны пандемии. По его словам, вторая волна может быть смертоноснее, чем первая.

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Несмотря на то, что в Испании число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч, а число инфицированных с начала пандемии – 1,4 млн, в аэропорт Тенерифе (один из самых популярных Канарских островов) продолжают прибывать сотни туристов из Германии и Великобритании, где также неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

55% туристов приезжают на острова из Германии и Великобритании, но их число регулируется карантинными ограничениями.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что зимой ситуация с COVID-19 будет еще тяжелее, чем в предыдущие периоды, так как на холоде вирус ведет себя более агрессивно.

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