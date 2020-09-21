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Безвиз и сотрудничество: в ЕС выступили с предложением для Беларуси

21 сентября, 13:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Польша, Литва и Румыния призывают поддержать их пакет помощи для демократических преобразований в Беларуси

Для демократических преобразований в протестующей против своего президента Александра Лукашенко Беларуси Евросоюз должен обеспечить безвизовый въезд ее граждан.

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Об этом говорится в совместном заявлении президентов Польши, Литвы и Румынии Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Клауса Йоханниса, опубликованном 21 сентября их пресс-службами.

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Они напомнили, что решать судьбу своей страны имеет только народ, и отметили, что "основанная на принципах социального доверия и общего видения процветающая Беларусь" будет способствовать стабильности и безопасности в Европе.

Кроме того, президенты заявили о своем желании "вместе с народом Беларуси строить демократический путь через демократически избранное государственное руководство, свободное гражданское общество, рыночную экономику и верховенство закона".

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"Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский Союз – как крупная мировая экономическая держава – должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси", – отметили главы трех государств.

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Их предложение включает:

  • содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию;
  • безвизовый режим при наличии необходимых условий;
  • содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси;
  • доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси;
  • увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

"Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси совместно с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране", – резюмировали главы Польши, Литвы и Румынии.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

Как уже сообщалось, министры иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) осудили насилие над мирными демонстрантами в Беларуси, призвали к диалогу между противоборствующими сторонами и выразили готовность помочь в урегулировании ситуации.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва Польша Румыния Беларусь Анджей Дуда безвиз Клаус Йоханнис Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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