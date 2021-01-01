В BioNTech заявляют о нехватке вакцины от коронавируса: ситуация "не радужная"

По словам гендиректора компании, удастся ли нарастить производство, станет ясно в конце января

В мире нехватка вакцины от коронавируса. Немецкая компания BioNTech ищет возможности, чтобы увеличить объемы производства для вакцинации максимального количества людей и стран.

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Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью Spiegel.

"Мы пытаемся получить новых партнеров, которые будут для нас изготавливать (препарат). Однако это не так просто – будто по всему миру стоят и не используются специализированные фабрики, которые уже завтра смогут производить вакцину необходимого качества", – отметил Шахин.

По его словам, лишь в конце января будет ясно, сможет ли компания производить дополнительные дозы вакцины от COVID-19.

Шахин обратил внимание на то, что ситуация с производством нужного количества вакцины катастрофическая. Многие производители пока не получили разрешения, а население нуждается в вакцинации.

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"Процесс нуждается в многолетней экспертизе и соответствующем технологическом оборудовании", – отметил он, отвечая на вопрос о возможности предоставления разрешения на изготовление препарата другими компаниями.

Как сообщалось ранее, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

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