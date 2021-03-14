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BioNTech создала альянс для увеличения производства вакцины от COVID-19 – СМИ

14 марта, 06:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Производство вакцины разделят между собой 13 компаний из Европы и Канады

Немецкая компания BioNTech, которая при сотрудничестве с американской Pfizer ранее создала вакцину от коронавируса, теперь объединила 13 фармкомпаний в альянс по производству препарата, чтобы обеспечить им Евросоюз и другие страны.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, BioNTech рассчитывает за счет альянса выпустить в 2021 году по меньшей мере два миллиарда доз вакцины от COVID-19.

Среди компаний, которые могут войти в альянс, источники называют немецких производителей Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французских Sanofi и Delpharm; швейцарскую Novartis, австрийскую Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадскую Acuitas Therapeutics.

Планируется, что каждая из них возьмет на себя определенный сегмент производства.

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По информации собеседников издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech объявила о создании вакцины с Pfizer.

Напомним, накануне глава компании BioNTech Угур Шахин заявил, что при необходимости они с Pfizer могут изготовить в 2022 году около трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко советует украинцам не ждать вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer, поскольку в основном граждан намерены вакцинировать препаратами AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ЕС вакцина производство коронавирус Pfizer
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