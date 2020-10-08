Благими намерениями. Как Германия "подарила" диктаторам всего мира оружие против инакомыслия

После референдума по Brexit, из-за чего Великобритания покинула ЕС, и победы Дональда Трампа на президентских выборах европейские демократии стали решительнее бороться с популизмом. И решение, которое приняла Германия, привело к появлению интернет-цензуры в глобальных масштабах.

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Об этом пишет Euractiv.

Речь идет о принятом в 2017 году "Законе о регулировании соцсетей", или NetzDG, которым Берлин обязал крупные соцсети удалять разжигающий ненависть контент в течение 24 часов после публикации. За нарушение – до 50 млн евро штрафа.

Согласно отчету НГО Justitia, к маю 2019 года еще как минимум 13 стран мира приняли или предложили меры, аналогичные NetzDG, часть из которых были охарактеризованы как несвободные (в Гондурасе, Венесуэле, Вьетнаме, России и Беларуси).

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Спустя год еще 11 стран последовали немецкому образцу, в том числе Эфиопия, Пакистан и Турция, где принятые меры назвали "несвободными".

В большинстве стран выдвигаются требования, чтобы соцсети удаляли контент с фейками, богохульством либо религиозными оскорблениями, языком вражды, подстрекательством к анархии и нарушениями права личности и неприкосновенности частной жизни. Большинство из этих требований с трудом согласуются с международными стандартами в области прав человека, констатируют журналисты.

После этого количество страниц, которые были удалены Facebook как разжигающие ненависть, выросло с 2,5 млн в первом квартале 2018 года до более 20 млн во втором квартале 2020 года.

Причем почти 95% контента удалялись до поступления жалоб от пользователей, благодаря системам распознавания искусственным интеллектом.

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Это является свидетельством политики Facebook, которая ведет к чрезмерному применению мер, потому что понятие "язык вражды" определяется слишком широко.

Таким образом, изначально "добросовестная инициатива", какой авторы статьи называют закон NetzDG, привела к появлению механизма Интернет-цензуры, которая применяется для борьбы с инакомыслием в странах, где соцсети являются единственным местом, чтобы сказать правду о власти.

В то же время, Германию нельзя винить в том, что авторитарные страны начали применять свои "клоны NetzDG" (причем обычно в гораздо более жестких формах). Однако сам прецедент должен дать странам Евросоюза пищу для размышлений.

Напомним, в прошлом месяце в Facebook заблокировали сотни фейковых аккаунтов российской "фабрики троллей" и страниц, связанных со спецслужбами РФ.

Также подпадали под удаление и некоторые публикации президента США Дональда Трампа.

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А как соцсети используют для распространения фейков в Украине, смотрите в видеосюжете:

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