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Боится Путина? Папа Римский сделал неоднозначное заявление о своем приезде в Украину

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5 июня, 00:29
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Понтифик в рамках регулярной инициативы "Детский поезд" встретился со 160 школьниками со всей Италии
Папа Римский подтвердил желание побывать в Украине. Коллаж "Сегодня"
Папа Римский подтвердил желание побывать в Украине. Коллаж "Сегодня"

Папа Римский Франциск сказал украинскому мальчику, сбежавшему от войны в Италию, что он хотел бы посетить Украину, но следует дождаться подходящего мгновения.

Об этом пишет Vatican News.

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"Я бы хотел поехать в Украину. Но мне необходимо подождать удобного времени сделать это, ведь нелегко принимать решение, которое может скорее помешать миру, нежели принести ему добра", – говорится в сообщении.

Понтифик в рамках регулярной инициативы "Детский поезд" встретился со 160 школьниками со всей Италии. Среди них был украинский мальчик-беженец. Он спросил Папу Франциска, сможет ли он посетить Украину и спасти всех страдающих там детей.

Последний визит главы Римско-Католической Церкви в Украину был в июне 2001 года.

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Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Держитесь! Мы с вами!". А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!" – сказал Папа.

Слова "Христос Воскрес" он произнес на украинском языке.

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

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Несмотря на острую критику Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялось в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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