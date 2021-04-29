Более заразный и устойчив к вакцине: во Франции выявили индийский штамм COVID-19

Это первый подтвержденный случай в департаменте Ло и Гарона, заболел француз, который вернулся из Индии

Во Франции в департаменте Ло и Гарона выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса.

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Об этом заявил глава регионального агентства здравоохранения региона Новая Аквитания Бенуа Эльбоод, передает BFM.

По его словам, заболел француз, который вернулся в страну из Индии.

"Это первый подтвержденный случай в нашем регионе Ло и Гарона. Он был выявлен по итогам исследований в лаборатории Тулузы", – сказал Эльбоод.

Он также отметил, что, вероятно, это более заразный вариант коронавируса, который немного сильнее сопротивляется вакцинам.

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Власти обязали мужчину самоизолироваться и провели масштабную проверку среди людей, с которыми он контактировал.

Так, в Индии ситуация с коронавирусом ужасающая – все близится к апокалипсису. В больницах нет кислорода, в реанимациях нет мест, а для сжигания трупов не осталось дров.

За прошедшие сутки в Индии подтвердили более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 18,4 миллиона заражений. С такими цифрами не сталкивалась ни одна другая страна.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.

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