Українська
$ 28,21
33,12
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Болгария опять хочет депортировать двух дипломатов из России

23 сентября, 17:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотрудники российского посольства собирали секретные военные данные и передавали их в Москву

В Болгарии, где прошлой зимой обнаружили среди российских дипломатов двух шпионов, предъявили аналогичные обвинения еще двум спецагентам Кремля.

Реклама

Об этом 23 сентября сообщила прокуратура Болгарии.

Следователи обнаружили, что двое россиян с дипломатическим статусом в течение четырех лет собирали данные о Вооруженных силах Болгарии и технической пригодности военной техники этой страны, а также передавали их российским военным в Москве.

Для достижения своей цели обвиняемые установили контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к данным о военно-промышленном комплексе страны, пообещав им деньги за передачу информации, представляющую гостайну.

При этом депортировать шпионов невозможно из-за их дипломатического статуса, из-за которого, в том числе, и было приостановлено уголовное расследование.

В тренде
Путин считает, что Навальный мог сам отравиться "Новичком" – СМИ
Реклама

Имена или должности обвиняемых в шпионаже болгарское ведомство не раскрывает.

Напомним, в прошлом году из Болгарии выслали шпиона, которого обнаружили в посольстве России в Софии.

А в мае и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова обвинили в попытке отравить руководителя одного из районов Праги после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Болгария шпионаж дипломат гостайна посольство России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В Испании новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за суткиЕвросоюз
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйве
В Польше украинец разбил в хлам авто еще на тест-драйвеЕвросоюз
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошло
Премьеру Франции грозит тюрьма из-за коронавируса: что произошлоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять