Болгария опять хочет депортировать двух дипломатов из России

Сотрудники российского посольства собирали секретные военные данные и передавали их в Москву

В Болгарии, где прошлой зимой обнаружили среди российских дипломатов двух шпионов, предъявили аналогичные обвинения еще двум спецагентам Кремля.

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Об этом 23 сентября сообщила прокуратура Болгарии.

Следователи обнаружили, что двое россиян с дипломатическим статусом в течение четырех лет собирали данные о Вооруженных силах Болгарии и технической пригодности военной техники этой страны, а также передавали их российским военным в Москве.

Для достижения своей цели обвиняемые установили контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к данным о военно-промышленном комплексе страны, пообещав им деньги за передачу информации, представляющую гостайну.

При этом депортировать шпионов невозможно из-за их дипломатического статуса, из-за которого, в том числе, и было приостановлено уголовное расследование.

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Имена или должности обвиняемых в шпионаже болгарское ведомство не раскрывает.

Напомним, в прошлом году из Болгарии выслали шпиона, которого обнаружили в посольстве России в Софии.

А в мае и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова обвинили в попытке отравить руководителя одного из районов Праги после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

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