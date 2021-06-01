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Болгария открылась для украинцев: какие документы нужны

1 июня, 12:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Начиная с сегодняшнего дня украинцев рады видеть на болгарских курортах – при въезде могут попросить предоставить справку

С сегодняшнего дня украинцам разрешен въезд в Болгарию, но при выполнении нескольких условий.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Видео: Сегодня

Впускать иностранных туристов в Болгарию начали с 1 мая, но решение насчет путешественников из Украины местный Минздрав принял лишь 27 мая, отменив временный запрет на въезд как минимум до конца июля.

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С 1 июня до 31 июля при въезде в страну надо будет предоставить один из трех документов:

  • сертификат вакцинации с указанием двух сделанных прививок;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанным не раньше, чем за 72 часа до прилета;
  • сертификат, подтверждающий, что путешественник переболел COVID-19 не менее чем за 14 дней и не более чем за полгода до даты въезда в страну.
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Маленькие дети (до 5 лет) от такого требования освобождаются.

Чтобы определиться, на каком из болгарских курортов провести свой отпуск, можете прочитать о них на сайте "Сегодня".

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