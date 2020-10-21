Боррель анонсировал персональные санкции против Лукашенко

Европа готова поддержать белорусов и финансово, и политически

Евросоюз введет санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не признает действующую белорусскую власть.

Реклама

Об этом он сказал на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что ЕС считает президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными, а Лукашенко не признает легитимным и законным президентом.

Главный дипломат Евросоюза также напомнил о введении санкции против окружения Лукашенко – 40 белорусских чиновников, однако это не заставило власть прекратить репрессии против своего народа.

"Совет (ЕС по иностранным делам 12 октября. – Ред.) политически дал свой "зеленый свет" для обсуждения следующего пакета санкций, и на этот раз они распространятся на самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после Совета и скоро завершится. Ни у одного государства-члена не возникло возражений на этот счет", – заявил Боррель.

В тренде Вандалы испортили десятки произведений искусства в музеях Берлина

Реклама

При этом в ЕС заявили о готовности поддержать белорусский народ и финансово, и политически, а также выступают за новые честные и демократические выборы.

"Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в карман правительству", – пообещал глава дипломатии ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 октября Беларусь ввела против ЕС ответные санкции. В Минске считают, что такие шаги Евросоюза могут привести к разрыву дипломатических отношений.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты и задержания:

Взрыв в Минске Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама