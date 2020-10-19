Боррель обсудил с МИД Армении и Азербайджана нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Европейский союз осуждает очередное нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Его верховный представитель Жозеп Боррель позвонил главам МИД Армении и Азербайджана, чтобы убедить их в безоговорочном прекращении огня.

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Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам.

"Я только что позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их в безоговорочном прекращении огня и строгом соблюдении перемирия обеими сторонами. Я подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны быть немедленно прекращены. Их нельзя оправдать", – заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС по-прежнему готов поддерживать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта и приветствует сам факт заключения мирного соглашения.

"Европейский Союз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в гуманитарных целях... после посреднических усилий президента Франции Эммануэля Макрона в координации с другими представителями Минской группы ОБСЕ. ЕС обеспокоен тем, что, к сожалению, нарушения продолжаются, и поступают сообщения о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него", – говорится в заявлении.

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Боррель подчеркнул, что ЕС решительно осуждает все подобные нарушения, независимо от того, кто их осуществляет.

Напомним, генеральный секретарь ООН осудил Армению и Азербайджан за несоблюдение договоренностей о перемирии, которое должно было начаться 18 октября.

Мы также сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в обстрелах в первые часы перемирия, следом за ней обвинения озвучил и Баку.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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