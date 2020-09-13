Боррель объяснил, кому решать судьбу заморозки "Северного потока – 2"

Еврокомиссия никогда не была в восторге от нового газопровода, говорит глава европейской демократии

Решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза, который никогда не испытывал большого восторга в отношении этого проекта. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Северный поток – 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что [Европейская] комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока – 2", – сказал Боррель, добавив, что судьбу проекта "решать немцам", пишет ТАСС.

При этом европейский дипломат предположил, что ЕС должен ответить введением санкций на отравление российского оппозиционера Алексея Навальногов случае, если будут "ясные свидетельства", что конкретные официальные лица были в это вовлечены.

По мнению Борреля, санкции были бы аналогичны тем, что Брюссель применил в 2018 году после отравления в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине: вопрос введения санкций против РФ за отравление Навального должен приниматься Германией в согласовании с европейскими партнерами.

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