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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Боррель призвал Запад не аплодировать Украине, а дать нам оружие

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6 апреля, 21:54
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Дипломат считает, что Европа должна продолжать вооружать Украину, не провоцируя эскалацию
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Украине нужно оружие
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Украине нужно оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны предоставлять Украине больше оружия из-за войны с Россией.

Об этом он сообщил во время своего очередного выступления перед парламентариями, пишет Европейская правда.

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По словам Борреля, на территории украинского государства российская армия систематически совершает огромное количество военных преступлений и обратил внимание присутствующих на то, что помощь, которую получает Украина, несравнима по сравнению с суммами, что Россия получает от Европы за энергоснабжение.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро — это то, что мы платим путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, которое мы дали Украине в виде вооружений", – сказал глава дипломатии ЕС.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

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  • Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично 5-й статье НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за три дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.
  • У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.
  • Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.
  • Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.

Ранее мы сообщали, что Ирландия может стать одной из гарантов безопасности Украины.

Также напомним, Италия готова стать гарантом безопасности Украины.

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