"Братские народы". Макрон отказался называть геноцидом действия России в Украине

Эммануэль Макрон рассказал о помощи Франции в расследовании военных преступлений РФ

Макрон высказался о войне в Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. О войне он высказался в интервью телеканалу France 2, сообщает DW.

На вопрос, последует ли он примеру президента США Джо Байдена, который использовал термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон ответил отрицательно.

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"Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа — братья. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", — сказал Макрон.

В то же время президент Франции назвал действия России против Украины военными преступлениями и добавил, что Франция сотрудничает с украинской стороной для их расследования.

"Мы переживаем военные преступления, которые беспрецедентны на нашей земле – нашей европейской земле", — сказал он.

Байден заявил о геноциде

Ранее президент США Джо Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", — сказал Байден.

Это первый раз, когда он использует этот термин в отношении действий России, которая вторглась в Украину и убивает ее граждан.

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