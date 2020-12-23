Українська
$ 28,25
34,57
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Brexit будет. СМИ узнали о торговой сделке Британии и ЕС

23 декабря, 17:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Заключение ключевого соглашения между сторонами пока что не было официально подтверждено

Великобритания и Европейский Союз сумели достичь успеха на переговорах о торговых отношениях после выборах Соединенного Королевства из ЕС.

Реклама

Об этом в своем Twitter 23 декабря сообщил политический обозреватель Sky News Джо Пайк, ссылаясь на источники в администрации администрации премьер-министра.

В то же время, другие высокопоставленные источники с Даунинг-стрит утверждают, что переговоры продолжаются: "Мы все еще говорим".

В то же время, анонимный высокопоставленный дипломат заявил агентству Reuters, что торговая сделка между Великобританией и ЕС является "неизбежной" и "может быть подписана уже сегодня".

Официально об этом пока не сообщалось. Но если стороны действительно сумели заключить торговую сделку, то это было сделано за неделю до окончания срока переговоров – они завершались 31 декабря.

Реклама

Переговоры начались 1 февраля, на следующий день после того, как Великобритания официально покинула состав ЕС.

Новость дополняется...

Все подробности в спецтеме Brexit

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания переговоры ЕС Brexit
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Санкции за Навального: Россия нанесла ЕС ответный
Санкции за Навального: Россия нанесла ЕС ответный "удар"Россия
Из-за нового штамма
Из-за нового штамма "короны" локдаун в Британии затянется на несколько месяцевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять