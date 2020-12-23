Brexit будет. СМИ узнали о торговой сделке Британии и ЕС

Заключение ключевого соглашения между сторонами пока что не было официально подтверждено

Великобритания и Европейский Союз сумели достичь успеха на переговорах о торговых отношениях после выборах Соединенного Королевства из ЕС.

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Об этом в своем Twitter 23 декабря сообщил политический обозреватель Sky News Джо Пайк, ссылаясь на источники в администрации администрации премьер-министра.

В то же время, другие высокопоставленные источники с Даунинг-стрит утверждают, что переговоры продолжаются: "Мы все еще говорим".

В то же время, анонимный высокопоставленный дипломат заявил агентству Reuters, что торговая сделка между Великобританией и ЕС является "неизбежной" и "может быть подписана уже сегодня".

Официально об этом пока не сообщалось. Но если стороны действительно сумели заключить торговую сделку, то это было сделано за неделю до окончания срока переговоров – они завершались 31 декабря.

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Переговоры начались 1 февраля, на следующий день после того, как Великобритания официально покинула состав ЕС.

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