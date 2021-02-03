Британец впал в кому и проснулся в новом мире: родные не знают, как рассказать ему о пандемии

Он дважды переболел коронавирусом, пока был в коме

В Великобритании парень провел в коме 10 месяцев, он почти ничего не знает о пандемии коронавируса и карантинных ограничениях.

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Как сообщает CNN, 19-летний Джозеф Флавилл попал в ДТП 1 марта 2020 года, получив тяжелые травмы.

Через три недели после аварии многие страны начали вводить жесткий карантин. Родственники пока не знают, как рассказать ему о том, что сейчас происходит в мире.

Фото: CNN

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Пока он находился в коме, успел дважды переболеть коронавируом. В себя парень начал приходить в конце 2020 года, однако врачи пока никого к нему не пускают.

Здоровье Джозефа Флавилла постепенно восстанавливается. Он уже он может улыбаться, шевелиться, говорить слова "да" и "нет".

Также мы писали о том, что в Луцком роддоме мальчик спустя несколько дней после рождения впал в кому через два часа после прививки от гепатита В.

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