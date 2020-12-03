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Британия получила первую партию вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

3 декабря, 20:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вакцина от COVID-19 разойдется по 50 больницам по всей стране

Первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию.

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Об этом сообщает телеканал Sky News.

На следующей неделе вакцина будет распространена в 50 больницах, и ее первыми получат люди старше 80 лет и персонал домов престарелых.

По мере поступления новых доз, возможно, в 2021 году, вакцинация будет проводиться для других групп риска. Ожидается, что основная часть вакцинации состоится в период с января по апрель.

Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70 градусов.

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Британия стала первой страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 тысяч доз вакцины, для прививания первых 400 тысяч человек.

С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, более 60 тыс. умерли.

Напомним, вчера, 2 декабря, вакцину Pfizer-BioNTech допустили к использованию в Великобритании. Ожидается, что ее начнут применять уже 8 декабря.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer

Источник: Сегодня

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