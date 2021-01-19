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Британия установила мировой рекорд по количеству смертей за неделю

19 января, 06:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Количество смертей на миллион человек составило 16,3

На прошлой неделе в Великобритании средний показатель смертности от коронавируса достиг 16,5 на миллион населения. Установлен мировой рекорд по количеству смертей за неделю.

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Об этом сообщает The Guardian.

В лидерах также оказалась Чехия, где количество смертей на миллион человек составило 16,3.

Согласно последним данным, наибольшее количество смертей фиксируют в таких странах:

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  • США – 398 977;
  • Бразилия – 210 299;
  • Индия – 152 419;
  • Мексика – 141 248;
  • Великобритания – 90 031.

Лидером по количеству случаев инфицирования коронавируса остается США, где было зафиксировано 24 073 555 случаев COVID-19.

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Напомним, в американском штате Калифорния, где на фоне бушующей пандемии ранее закончились койки для COVID-больных, теперь не осталось мест в моргах.

Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия Великобритания коронавирус
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