Британия запускает паспорта вакцинации для своих туристов

Такой документ должен быть у каждого британца, который планирует отдых за границей

Фото: REUTERS/Hannah McKay

В Британии с 17 мая запустят паспорта вакцинации в виде приложения для смартфонов и планшетов. Такие сертификаты нужны будут тем британцам, которые будут отправляться за рубеж.

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Об этом сообщает The Times.

Такие сертификаты будут выдаваться только тем, кому уже ввели две дозы вакцины от коронавируса.

А тем, у кого нет смартфонов, можно будет получить бумажное удостоверение, подтверждающее их вакцинацию.

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Наличие таких паспортов — необходимое условие для поездки британских туристов. В приложении британцы должны будут зарегистрироваться минимум за две недели до поездки за границу.

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Ранее сообщалось, что Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествий.

Тем временем в Израиле уже действуют сертификаты о вакцинации от коронавируса. С этим документом можно посещать театры, кино, рестораны и ездить за границу без прохождения тестирования.

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