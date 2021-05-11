Українська
$ 27,76
33,49
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Британия запускает паспорта вакцинации для своих туристов

11 мая, 15:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Такой документ должен быть у каждого британца, который планирует отдых за границей

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

В Британии с 17 мая запустят паспорта вакцинации в виде приложения для смартфонов и планшетов. Такие сертификаты нужны будут тем британцам, которые будут отправляться за рубеж.

Реклама

Об этом сообщает The Times.

Такие сертификаты будут выдаваться только тем, кому уже ввели две дозы вакцины от коронавируса.

А тем, у кого нет смартфонов, можно будет получить бумажное удостоверение, подтверждающее их вакцинацию.

В тренде
Форум по безопасности в Украине и прогноз по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

Наличие таких паспортов — необходимое условие для поездки британских туристов. В приложении британцы должны будут зарегистрироваться минимум за две недели до поездки за границу.

Реклама

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествий.

Тем временем в Израиле уже действуют сертификаты о вакцинации от коронавируса. С этим документом можно посещать театры, кино, рестораны и ездить за границу без прохождения тестирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на летоТранспорт
Евросоюз создает
Евросоюз создает "убийцу" Mastercard и Visa – что такое European Payment InitiativeБизнес
ЕС собирается открыть границы для туристов – впустят не всех
ЕС собирается открыть границы для туристов – впустят не всехЕвросоюз
Дуда обрадовал Зеленского – на саммите НАТО обсудят вступление Украины
Дуда обрадовал Зеленского – на саммите НАТО обсудят вступление УкраиныВласть
Коротко и по делу. Историческое примирение, вступление в ЕС и НАТО – день Зеленского в Польше
Коротко и по делу. Историческое примирение, вступление в ЕС и НАТО – день Зеленского в ПольшеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять