Британия уличила Россию в фейках и дезинформации о вакцинах от COVID-19 — Sunday Times

Элитное британское спецподразделение по ведению "информационной войны" в преддверии начала вакцинации в стране от COVID-19 привлечено к слежке за вероятной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе РФ, сообщает газета The Sunday Times.

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"Попавшие в свободный доступ документы показывают, что подразделения уже мониторят киберпространство по поводу информации о COVID-19 и анализируют, как британские подданные подвергаются атакам в интернете. Они также собирают свидетельства дезинформации о вакцинах от враждебных государств, включая Россию", — пишет издание.

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По данным газеты, разведка активизировала деятельность в этом направлении после того, как накануне не менее 155 человек были арестованы в Вест-Энде в Лондоне в ходе акций против локдауна. Отмечается, что на многих участников протеста повлияла пропаганда против вакцинации, и они отказывались носить маски.

При этом, указывает издание, недавнее исследование показало, что более трети жителей страны не уверены в желании сделать прививку от коронавируса.

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The Sunday Times уточняет, что спецподразделение, о котором идет речь, было создано в 2010 году в Афганистане. В первоначальные его задачи входила поддержка операций против террористической группировки "Аль-Каида" и экстремистского движения "Талибан". Группа приписана к 77-й бригаде британской армии. Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что действия 77-й бригады ни в коем случае не направлены против населения Соединенного Королевства.

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Тем временем, пишет The Sunday Times, по мнению британского правительства, Соединенное Королевство может стать первой страной Запада, которая одобрит вакцину против коронавируса.

Так, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech может быть одобрена в ближайшие дни, что откроет путь к началу вакцинации уже 7 декабря.

При этом правительство намерено запустить кампанию за вакцинацию, в рамках которой при участии армии и Центра правительственной связи (спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии) будет вестись борьба против дезинформации.

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Напомним, на прошлой неделе основной причиной смерти в странах Европейского Союза стали коронавирусная инфекция и последствия болезни, которую она вызывает.

Британцы создали дешевую вакцину от COVID-19:

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