"Британский" штамм коронавируса достиг Португалии

В Португалии на острове Мадейра зафиксированы первые случаи инфицирования новым мутировавшим видом коронавируса COVID-19, который быстро распространяется в Великобритании.

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Об этом сообщил местный орган гражданской защиты, передает Reuters.

Власти заявили, что новый штамм COVID-19 был "обнаружен у путешественников, прибывших на Мадейру из Великобритании", но не уточнили, сколько всего людей инфицированы и когда были обнаружены случаи заболевания.

"Эта идентификация стала возможной благодаря работе, проведенной скрининговым центром в международном аэропорту Мадейры, который позволяет отслеживать, идентифицировать и направлять положительные случаи на изоляцию при обнаружении", – говорится в сообщении.

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Отметим, на прошлой неделе Португалия, как и другие страны Европейского Союза, объявила, что в связи с новым штаммом коронавируса закрывает границы для путешественников из Великобритании, за исключением тех, кто зарегистрирован в качестве жителей и граждан Португалии.

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Напомним, распространение нового штамма COVID-19 охватывает все больше стран. Так, 26 декабря о выявленных на их территории случаях инфицирования мутировавшим видом коронавируса заявили в Испании, Швеции и Канаде.

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