Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет

Коронавирус мутировал. Новый штамм обнаружила Великобритания. Вирус уже выбрался за пределы Соединенного Королевства и распространяется по Европе. Из-за этого страны мира начали закрывать авиасообщение с Великобританией. Впрочем, пока нет доказательств, что новый штамм более смертоносен или вызывает более серьезные заболевания, или что вакцины будут менее эффективны против него. Тестирование нового штамма займет несколько недель.

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Как мутировал коронавирус и несет ли он новую опасность, сайту "Сегодня" рассказала вирусолог, завотдела вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко:

/ Фото: Сегодня

Как мутировал SARS-Cov-2?

Все вирусы мутируют и SARS-Cov-2 тоже меняется. Изменения нашли в поверхностных спайк-белках (шипах вируса). С помощью спайк-белков коронавирусы прикрепляются к специфическим клеточным рецепторам. И полагают, что новая мутация привела к способности вируса SARS-Cov-2 быстрее распространяться.

Коронавирус стал опасней?

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О том, стал ли вирус тяжелее, пока не идет речи – это еще не доказано. Понадобится время, чтобы выяснить это. Пока ситуация такова, что причин для паники нет, ведь нет подтверждений, что течение болезни сложнее. Но то, что вирус передается быстрее – уже не очень хорошо. Если вирус быстрее передается, вполне возможно, что высокое распространение приведет к "проэпидемичиванию", при котором в результате долгого пребывания в эпидемическом очаге, у человека развивается резистентность к влиянию вируса.

Тогда почему страны закрывают сообщение с Великобританией?

Новый штамм нужно секвенировать (расшифровать), это очень дорого и не быстро. Поэтому ряд стран прекращают авиасообщение с Британией, чтобы исследовать новый штамм вируса. Возможно, эта мутация есть уже везде. Уже нашли такие мутации вируса в Дании, Нидерландах, в Австралии.

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Украина может определить новый штамм?

Вирусы, которые ходят по Украине, секвенированы и внесены в международную базу – их там уже 61. Но база с четверга не выдает мутаций. Наверное, из-за большой нагрузки. Эта база делалась Германией и США в 2010 году после пандемии свиного гриппа. Но на сегодня там кроме вирусов гриппа вносятся и сиквенсы коронавируса – их там уже более 200 тысяч.

Повлияет ли новый штамм на ход вакцинации от COVID-19?

Пока таких данных нет, и все зависит от самой технологии, по которой разрабатывалась вакцина.

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