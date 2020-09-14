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Будет больше смертей: ВОЗ дала неутешительный прогноз о новой волне коронавируса

14 сентября, 10:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Европу ждет новая вспышка COVID-19

Число смертей из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре увеличится. Такой прогноз сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает AFP.

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"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - заявил Клюге.

Как отмечается, увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии COVID-19 в Европе.

Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала 13 сентября самый большой с начала пандемии коронавируса COVID-19 прирост новых заражений за сутки.

Так, за прошлые сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 307 930 жителей планеты, что более чем на 1000 случаев больше, чем высший показатель, зафиксированный неделю назад, 6 сентября (306 857 случаев заболевания).

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Согласно ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 28 637 952 человек, из них умерли 917 417 больных.

Ранее генсек ООН назвал единственный способ, как можно остановить пандемию COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ смертность коронавирус COVID-19
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