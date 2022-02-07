"Будет стоить очень дорого": Шольц предупредил РФ о последствиях из-за Украины

Новое вторжение России в Украину будет стоить очень дорого, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает Washington Post.
По словам Шольца, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России.
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"Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне. – Ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос журналиста, не беспокоят ли Шольца комментарии, которые "изображают Германию ненадежным союзником", он сказал, что "реальность важнее слухов".
Напомним, 7 февраля Шольц посетит Вашингтон, а 14-15 февраля едет в Киев и Москву.
Военная помощь
- По информации издания Süddeutsche Zeitung, посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
- Ранее Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок и приветствовала возобновление переговоров по разрешению конфликта в Украине.
- Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.
- Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Страна не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.